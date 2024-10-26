Устроившему поножовщину в магазине «Окей» диагностировали психическое расстройство

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 26 0

Напавший на посетителей гипермаркета житель Петербурга находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Устроившему поножовщину в магазине «Окей» диагностировали психическое расстройство

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Reichwein

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Мужчина, напавший на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге», находится в реанимации в тяжелом состоянии. По данным источника 5-tv.ru, врачи поставили ему диагноз — острое полиморфное психотическое расстройство (ОППР). Также стало известно, что один из пострадавших в данный момент находится на операционном столе, другого уже выписали из больницы.

ОППР, код F23 по МКБ (Международная классификация болезней. — Прим. ред.), свойственно множество симптомов от расстройств поведения до галлюцинаций и бреда. Вспышка развивается внезапно и быстро, стандартно лечение, если вообще проводится, продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев. В числе причин такого состояния — наследственные ментальные недуги, переутомление, алкоголизм и наркомания, один из главных факторов — яркая стрессовая ситуация, серьезная психотравма.

Оказавшись в гипермаркете, 44-летний житель Петербурга начал бросать бутылки в окружающих, его атаку сняли камеры видеонаблюдения. В руке его в тот момент уже был нож. Возможно, нападавший взял его здесь же, на одной из полок. Пострадали пять человек, четверо из них попали в больницу в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Агрессора задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Правоохранители продолжают работу на месте происшествия. Ранее 5-tv.ru публиковал видеозапись инцидента, а также сообщал, что первую помощь раненым в магазине «Окей» оказали сотрудники Росгвардии.

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