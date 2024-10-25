Момент нападения мужчины с ножом на посетителей магазина попал на камеру

Момент нападения мужчины с ножом на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге попал на камеру видеонаблюдения. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео нападавший начинает разбрасываться бутылками с окружающих людей. Уже в этот момент в его руке находится нож. Ранее 5-tv.ru сообщал, что оружие мужчина мог раздобыть в самом гипермаркете среди других товаров.

По последним данным, в результате нападения пострадали пять человек. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, четверо остальных — в тяжелом.

Злоумышленника задержали. Им оказался 44-летний местный житель, мотивы его поступка еще не установлены. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, дополнительные детали произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первую помощь на месте происшествия в Петербурге пострадавшим оказали сотрудники Росгвардии.