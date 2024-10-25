Момент нападения мужчины с ножом на посетителей магазина попал на камеру

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 560 0

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Момент нападения мужчины с ножом на покупателей в гипермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге попал на камеру видеонаблюдения. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео нападавший начинает разбрасываться бутылками с окружающих людей. Уже в этот момент в его руке находится нож. Ранее 5-tv.ru сообщал, что оружие мужчина мог раздобыть в самом гипермаркете среди других товаров.

По последним данным, в результате нападения пострадали пять человек. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, четверо остальных — в тяжелом.

Злоумышленника задержали. Им оказался 44-летний местный житель, мотивы его поступка еще не установлены. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, дополнительные детали произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первую помощь на месте происшествия в Петербурге пострадавшим оказали сотрудники Росгвардии.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.74
0.10 104.51
0.13
Глоток свежего воздуха: китайский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 но...

Последние новости

16:11
Сокровище в кармане: какие монеты сегодня стоят целое состояние
16:00
Резонансное дело: суд вынес приговор водителю автобуса, упавшего в реку в Петербурге
15:47
Центробанк не видит признаков замедления инфляции в России
15:33
Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Москвитин
15:26
«Предпочитает искушения в Казани»: Зеленский нахамил генсеку ООН Гутерришу
15:19
Более 300 боевиков и пять минометов: успехи армии РФ в Курской области за сутки

Сейчас читают

Росгвардейцы пришли на помощь пострадавшим при резне в магазине Петербурга
В Петербурге неизвестный напал с ножом на покупателей в магазине
«Думал, что все!» — Константина Легостаева экстренно госпитализировали
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2