Суперфуд в обычном питании: какой продукт поможет восполнить все витамины осенью

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 90 0

Врач-диетолог Саламатина: квашеная капуста содержит витамин С и полезна осенью

Суперфуд в обычном питании: какой продукт поможет восполнить все витамины осенью

Фото: 5-tv.ru

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Получить полезные вещества можно не только из лекарств и добавок, но и из привычной еды.

Восполнить недостающие витамины в организме поможет квашенная капуста. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина в беседе с «Радио 1».

«Давайте своему организму все, он выберет то, что нужно, сам. Не надо его „долбать“. Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон», — сказала эксперт.

Причем Саламатина порекомендовала не назначать себе самостоятельно витамины, ведь это может быть опасно для здоровья. В них содержатся вещества, которые будут излишеством для конкретного организма.

Например, аскорбинка может спровоцировать появление камней в почках или повешение уровня мочевой кислоты. Поэтому лучше пользоваться натуральными продуктами. А если и принимать какие-либо добавки, то только после консультации у специалиста.

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