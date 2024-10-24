Калорийная бомба: чем опасно чрезмерное употребление сливочного масла

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 44 0

Диетолог Дианова: чрезмерное употребление сливочного масла ведет к ожирению

Калорийная бомба: чем опасно чрезмерное употребление сливочного масла

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Не стоит забывать, что в нем содержится огромное количестве жиров.

Чрезмерное употребление сливочного масла может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с URA.RU.

Эксперт объяснила, что в данном продукте содержится большое количество насыщенных жиров. В результате возрастает риск возникновения различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

«Американское исследование кардиологической ассоциации показало, что снижение потребления насыщенных жиров, и в том числе замена их на ненасыщенные жиры — например, орехи и оливковое масло, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%», — рассказала диетолог.

Сливочное масло, особенно в сочетании с другими высококалорийными продуктами, также может создавать дополнительную нагрузку на печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.

Не стоит забывать и о том, что это высококалорийный продукт, который может способствовать стремительному развитию ожирения или как минимум набору лишнего веса.

По мнению Диановой, 14 граммов данного продукта являются приемлемой суточной нормой, которая не должна вызвать проблем со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экономист указал на успешный контроль за ценами на сливочное масло.

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