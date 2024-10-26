«Нуждается в лечении»: Айза прокомментировала скандал с бывшим мужем Гуфом

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 24 0

Айза заявила, что ее бывший супруг Гуф нуждается в лечении

«Нуждается в лечении»: Айза прокомментировала скандал с бывшим мужем Гуфом

Фото: Instagram*/therealguf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер призвала поклонников не осуждать отца ее ребенка.

Айза-Лилуна Ай, экс-супруга популярного рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, призвала общественность не осуждать ее бывшего мужа. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что исполнитель нуждается в обязательном лечении.

Блогер отметила: чаще всего люди запоминают лишь ошибки и проступки, закрывая глаза на все положительное, что есть в человеке. Так, Айза посоветовала своей аудитории и публике артиста понять, что он нуждается в помощи — причиной его поведения стали не запрещенные вещества, а тяжелое психическое заболевание.

«Репутация идет вперед нас. Всегда так было и всегда так будет. А в случае Леши, он нуждается в лечении, потому что в этот психоз никаких запрещенных веществ не было. Можете мне поверить. И это меня пугает уже гораздо сильнее. Чтобы получить такой эмоциональный срыв, ему уже ничего не надо», — поделилась мнением знаменитость.

Ранее Гуф во время отдыха в банном комплексе в Апрелевке подрался с мужчиной — пострадавший получил травму головы и сотрясение. Проводится проверка по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Кроме того, на артиста был составлен протокол за мелкое хулиганство, а также ему вменяется статья за грабеж.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Гуфу пытаются ужесточить наказание за дебош в бане.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена

+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
Суперфуд в обычном питании: какой продукт поможет восполнить все витамины осенью
13:10
ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
12:48
«Нуждается в лечении»: Айза прокомментировала скандал с бывшим мужем Гуфом
12:33
Двух сбежавших заключенных задержали в Тамбовской области
12:01
Уголовное дело о халатности сотрудников колонии возбуждено после побега заключенных под Липецком
11:50
«Такой лучик солнца»: в Коркино проходят похороны убитой женщины-таксиста

Сейчас читают

Неочевидная угроза: как может навредить здоровью грязная шторка в ванной
В НАТО места нет: какие страны не поддерживают вступление Украины в альянс
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака