Показательная порка: почему Гуфу пытаются ужесточить наказание за дебош в бане

Для исполнителя это далеко не первая скандальная история.

Рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Гуф, может грозить реальный срок — это будет пример другим знаменитым дебоширам, которые считают себя неприкосновенными и вольными творить что вздумается. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев, комментируя уголовное дело по статье о грабеже группой лиц после потасовки в подмосковной Апрелевке, возбужденное в отношении артиста.

Эксперт считает, из данной ситуации хотят создать прецедент. Чтобы другим, как говорится, неповадно было. Кроме того, напомнил продюсер, для исполнителя это далеко не первая скандальная история, связанная с правонарушениями. Очередной «звоночек», указывающий на необходимость переосмыслить свое поведение и остепениться.

«(Гуфу) всегда удавалось выйти сухим из воды, и здесь, наверное, хотят устроить показательную порку. Может быть, конкретно семи лет мы и не увидим, но будет реальный срок, пусть и небольшой», — заявил Бабичев.

Продюсер подчеркнул, что в драке с рэпером пострадал полицейский, и это вопиющий инцидент — никому не позволительно нападать на представителя правоохранительных органов. Вряд ли знаменитости удастся «замять» неудобный момент своей биографии и уйти от наказания. Бабичев полагает, что Гуфу придется как минимум заплатить большой штраф, а может, отправиться на исправительные работы.

О задержании артиста стало известно 23 октября. Предварительно, после отдыха в банном комплексе в Апрелевке у него произошел конфликт с мужчиной, началась драка. В соцсетях Гуф утверждал, что таким образом заступился за сестру. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Проводится проверка и по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», кроме того, прежде на музыканта уже составили протокол за мелкое хулиганство, а по некоторым данным, его еще и допросили по статье о грабеже, по которой предусмотрено наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гуфа освободили из-под стражи, защищать его взялся звездный адвокат Сергей Жорин.