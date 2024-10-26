«Закрывается в подвале»: продюсер раскрыл, чем SHAMAN занимается после концертов

Игорь Матвиенко посоветовал девушкам подумать, прежде чем торопиться связать себя с певцом узами брака.

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, не имеет личной жизни, так как все свободное время посвящает работе. Об этом в беседе с KP.RU сообщил продюсер Игорь Матвиенко.

«У Ярослава сейчас вообще нет ни на что времени. У него нет никакой личной жизни, только работа. Он вообще не отдыхает. Ярослав постоянно гастролирует, а когда он дома, закрывается в своей студии в подвале и пишет песни. Все! Другой жизни у него нет», — рассказал продюсер.

Также Матвиенко посоветовал девушкам хорошо подумать, прежде чем решится выйти замуж за музыканта, ведь он одержим музыкой.

Однако недавно в сети распространились слухи о романе SHAMAN и певицы Сои (Асият Сайгидовой), с которой они вместе играют в этно-опере «Князь Владимир». По информации из открытых источников, певец очень трепетно относится к избраннице.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец SHAMAN рассказал о своей жизни после развода.