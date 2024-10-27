Месяцами незаметно рыли тоннель: новые подробности побега заключенных из липецкой колонии

Теперь к срокам пойманных беглецов добавят новые.

Дерзкий побег совершили шестеро заключенных в Липецкой области. Они выкопали подземный ход за пределы колонии и разбежались.

Все сидели по «плохим» статьям — сбыт наркотиков, сексуальное насилие. Пятерых поймали, причем за десятки километров от места ЧП. Одного еще ищут.

Очень много вопросов к исправительному учреждению. Во-первых, пропавших заключенных хватились там не сразу. Во-вторых, в колонии не замечали, как они месяцами рыли тоннель на свободу, точнее — два. Возбуждено уголовное дело. Из Липецкой области репортаж корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

В районе села Петровское Тамбовской области в действии план «Перехват» — оперативные службы ищут последнего беглеца из исправительной колонии Липецка.

Сейчас на выезде из села Петровское дежурят сотрудники полиции — они проверяют каждый автомобиль — не только документы у водителя и пассажиров, но и открывают багажник — что внутри

В самом населенном пункте правоохранители, сотрудники ФСИН, Росгвардия осматривают дома, парки, водоемы. Пятеро беглецов уже задержаны. Двоих поймали еще днем на центральной улице, там же неподалеку обнаружили кепки заключенных после побега они успели переодеться в спортивные костюмы. Еще одного скрутили во дворе дома. Вот эксклюзивные кадры.

«Заключенный перебегает дорогу и бежит во двор, мы за ним, как подходим его начинают задерживать, скрутили», — рассказал очевидец Кирилл.

Четвертый и пятый заключенные пытались скрыться в другом направлении, их скрутили в поселке Улусарка — в 70 километрах от исправительного учреждения.

Свой побег заключенные совершили из этой колонии. Они прорыли тоннель на территории промзоны. Выскочили на улицу. Рядом — кольцевая автодорога, с которой можно попасть на трассу М4.

Вот эксклюзивные фото того самого тоннеля. Его длина — почти семьдесят метров. Арестанты копали землю не меньше полугода, инструменты могли взять в мастерской, в исправительном учреждении налажено производство. Доступ к промышленным помещениям был у осужденных.

«Стройка идет стройка, идет все инструменты на учете. То есть если ты взял лопату или какой-то там совок, извините за тавтологию, то ты ровно также должен вернуть под запись. То есть получил — расписался, выполнил работу, сдал — расписался и тот, кто принимает, он тоже расписывается. Если что-то пропадает, проводится проверка», — комментирует адвокат Евгений Харламов.

Были ли проверки, насколько тщательные, уже устанавливает следствие. В регион еще днем отправились и сотрудники центрального аппарата ФСИН. В учреждении буквально две недели назад на территорию пытались пронести мобильные телефоны, а на днях у заключенных обнаружили наркотики. Тем более удивительно, что даже после такого громкого ЧП как побег, территория вокруг и около исправительного учреждения — вполне доступна.

Некоторые двери в колонии нараспашку, некий учебный городок — зашли на территорию спокойно, никто нам не препятствовал.

Двери в административный корпус захлопнули только после нашего приезда. Еще один вопрос к сотрудникам колонии — почему отсутствие заключенных заметили только утром следующего дня?

«У караула обход, как вы выразились, перед сменой и после смены, а также, согласно постовой ведомости, осуществляют проверку зон. Утром и вечером», — говорит начальник караула ИК — 2 липецкой области Николай.

Поимка последнего арестанта — вопрос времени. Все опасные преступники осуждены за изнасилование и сбыт наркотиков. Пятерых задержанных уже скоро этапируют обратно в колонию. Теперь к их срокам добавятся новые.