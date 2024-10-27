Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 869 0

Ани Лорак перед концертами занимается медитацией и сексом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица всегда выглядит на все 100. Она раскрыла, какие вещи ей помогают в этом.

Подготовиться к концерту и блистать на сцене певице Ани Лорак помогают несколько вещей: медитация, спорт, любовь и секс. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru после сольного концерта в «Live Арена».

Исполнительница каждый раз во время выступлений поражает публику своей красотой. Особых секретов, чтобы выглядеть привлекательно, у нее нет. Как оказалось, первое место в этом списке даже не занимают косметологи.

«Медитирую, спорт, любовь», — перечислила певица.

Журналисты решили уточнить, есть ли в этом списке процедуры по уходу за собой. На что Лорак ответила коротко.

«Секс», - резюмировала она.

Но сколько раз в день или в неделю нужно уделять время интиму - правил нет. Артистка объяснила, что для каждого человека своя норма любви.

К слову, для поддержания потрясающей фигуры Лорак старается не есть на ночь, даже если была репетиция.

«Пытаюсь не кушать на ночь. У меня был утром завтрак. Есть с собой морковочка, яблочко — все, вечером ротик закрываем», — поделилась Лорак.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что похудевшая на 35 килограммов Бьянка показала идеальную фигуру.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
В Брянской области предотвратили пересечение границы РФ вооруженной группой
19:40
Сергей Собянин: В ТиНАО будут построены две значимые дороги
19:18
«Добрый, трудолюбивый»: погибшегo в Охотском мope Пичугина похоронили в Улан-Удэ
19:00
Под лежачий камень вода не течет: прогноз Таро на ноябрь 2024 года
18:41
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
18:40
Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак

Сейчас читают

Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак
Преступный сговор? Как заключенные смогли вырыть 65-метровый туннель в липецкой ИК-2 и сбежать
Под лежачий камень вода не течет: прогноз Таро на ноябрь 2024 года
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака