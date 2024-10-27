Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак

Певица всегда выглядит на все 100. Она раскрыла, какие вещи ей помогают в этом.

Подготовиться к концерту и блистать на сцене певице Ани Лорак помогают несколько вещей: медитация, спорт, любовь и секс. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru после сольного концерта в «Live Арена».

Исполнительница каждый раз во время выступлений поражает публику своей красотой. Особых секретов, чтобы выглядеть привлекательно, у нее нет. Как оказалось, первое место в этом списке даже не занимают косметологи.

«Медитирую, спорт, любовь», — перечислила певица.

Журналисты решили уточнить, есть ли в этом списке процедуры по уходу за собой. На что Лорак ответила коротко.

«Секс», - резюмировала она.

Но сколько раз в день или в неделю нужно уделять время интиму - правил нет. Артистка объяснила, что для каждого человека своя норма любви.

К слову, для поддержания потрясающей фигуры Лорак старается не есть на ночь, даже если была репетиция.

«Пытаюсь не кушать на ночь. У меня был утром завтрак. Есть с собой морковочка, яблочко — все, вечером ротик закрываем», — поделилась Лорак.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что похудевшая на 35 килограммов Бьянка показала идеальную фигуру.