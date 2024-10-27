Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак
Ани Лорак перед концертами занимается медитацией и сексом
Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru
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Певица всегда выглядит на все 100. Она раскрыла, какие вещи ей помогают в этом.
Подготовиться к концерту и блистать на сцене певице Ани Лорак помогают несколько вещей: медитация, спорт, любовь и секс. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru после сольного концерта в «Live Арена».
Исполнительница каждый раз во время выступлений поражает публику своей красотой. Особых секретов, чтобы выглядеть привлекательно, у нее нет. Как оказалось, первое место в этом списке даже не занимают косметологи.
«Медитирую, спорт, любовь», — перечислила певица.
Журналисты решили уточнить, есть ли в этом списке процедуры по уходу за собой. На что Лорак ответила коротко.
«Секс», - резюмировала она.
Но сколько раз в день или в неделю нужно уделять время интиму - правил нет. Артистка объяснила, что для каждого человека своя норма любви.
К слову, для поддержания потрясающей фигуры Лорак старается не есть на ночь, даже если была репетиция.
«Пытаюсь не кушать на ночь. У меня был утром завтрак. Есть с собой морковочка, яблочко — все, вечером ротик закрываем», — поделилась Лорак.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что похудевшая на 35 килограммов Бьянка показала идеальную фигуру.
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