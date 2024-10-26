Силами ПВО было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью

Киевский режим пытался атаковать российский регион.
Фото: © РИА Новости
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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В субботу, 26 октября, ведомство обнародовало информацию, что киевский режим пытался атаковать регион с помощью дронов самолетного типа. Отмечается, что удар пресекли в период с 19:20 до 19:50.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года. ВСУ не только применяют беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные Силы России перехватили БПЛА RQ-20 Puma производства США. Уточняется, что в одном квадрате с беспилотником в воздухе находилась другая цель, которую сбили из стрелкового оружия, — украинский тяжелый дрон, известный как «Баба-яга». После осмотра БПЛА было обнаружено, что коптер снабдили ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Трофей тщательно изучили.
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