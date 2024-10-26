Силами ПВО было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 14 0

Киевский режим пытался атаковать российский регион.

Силами ПВО было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В субботу, 26 октября, ведомство обнародовало информацию, что киевский режим пытался атаковать регион с помощью дронов самолетного типа.  Отмечается, что удар пресекли в период с 19:20 до 19:50.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, которая была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 22 февраля 2022 года. ВСУ не только применяют беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные Силы России перехватили БПЛА RQ-20 Puma производства США. Уточняется, что в одном квадрате с беспилотником в воздухе находилась другая цель, которую сбили из стрелкового оружия, — украинский тяжелый дрон, известный как «Баба-яга». После осмотра БПЛА было обнаружено, что коптер снабдили ретранслятором Starlink и системой сброса с двумя боеприпасами. Трофей тщательно изучили.

Тема:
Спецоперация
26 окт
ВС РФ за сутки отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье
26 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР
26 окт
Российские вертолетчики помешали ротации ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
26 окт
Расчет ЗРК «Бук» поразил пять БПЛА ВСУ самолетного типа. Лучшее видео из зоны СВО
26 окт
Посеченный иконостас и сгоревший Hummer: как ВС РФ освобождали Карловку в ДНР
25 окт
Путин: ВС РФ окружили около двух тысяч боевиков ВСУ в Курской области
25 окт
В России учредили движение участников СВО
25 окт
Минюст РФ внес интернет-портал Astra* в реестр иностранных агентов
25 окт
ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам ВПК на Украине за неделю
25 окт
Экипажи авиации ВКС РФ сбили украинский МиГ-29
+6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
96.67
-0.07 104.81
0.30
Путь начинается с первого шага: китайский гороскоп на ноябрь 2024 года

Последние новости

22:27
Силами ПВО было уничтожено 12 украинских беспилотников над Брянской областью
22:05
«Закрывается в подвале»: продюсер раскрыл, чем SHAMAN занимается после концертов
21:43
Правящая партия Грузии может одержать победу на выборах в парламент
21:21
Иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
20:59
«Без алкоголя»: бывшая Гуфа похвасталась фигурой
20:37
Это петарды: свидетели массовой драки в Пушкино опровергли факт стрельбы

Сейчас читают

В Тамбовской области задержан пятый сбежавший из колонии заключенный
Побег из ИК-2 Липецкой области: последние новости о расследовании и задержании преступников
Путь начинается с первого шага: китайский гороскоп на ноябрь 2024 года
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака