Умер 15-киллограмовый кот Крошик из Перми

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

Вчера его госпитализировали в тяжелом состоянии. Ветеринары боролись за его жизнь.

Умер 15-киллограмовый кот Крошик из Перми

Фото: Telegram/Приют Матроскин/matroskin_perm

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Кот Крошик, который прославился на весь мир своими габаритами, умер. Об этом сообщили в приюте «Матроскин».

Вчера пушистого зверя госпитализировали в тяжелом состоянии. Он начал задыхаться, специалисты поместили его в кислородную камеру. Однако спасти его не получилось. Реанимация также не дала результата.

При обследовании медики обнаружили у Крошика поражения печени, почек, желчного и мочевого пузыря. Были подозрения и на новообразование.

Кот по кличке Крошик прославился на весь мир благодаря своим пышным формам. Долгое время он жил в подвале медучреждения в Перми, где его откармливали сотрудники больницы.

Питомец достиг таких огромных размеров, что уже не мог самостоятельно передвигаться.

Вскоре его забрали волонтеры и отправили в реабилитационный центр. Во время первого взвешивания животное весило целых 17 килограммов. Пушистика посадили на жесткую диету и разработали целую программу тренировок. Благодаря проявленным усилиям он сбросил два килограмма, после чего даже смог самостоятельно запрыгивать на пуфик.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее видео с Крошиком.

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