Ветеринары борются за его жизнь: 15-килограммовый кот Крошик начал задыхаться

Пермский кот Крошик начал задыхаться и находится в кислородной камере
Фото, видео: Telegram/Приют Матроскин/matroskin_perm; 5-tv.ru
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Пушистик еще недавно мог похвастаться большими успехами в похудении.
Состояние пермского кота по имени Крошик значительно ухудшилось. Об этом сообщили в приюте «Матроскин». Известно, что в данный момент кот находится в ветеринарной клинике.
«Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ», — прокомментировали ситуацию в приюте.
Пока что Крошик находится в кислородной камере. В ходе обследования медики обнаружили у кота серьезные поражения печени, почек, желчного и мочевого пузыря. Кроме того, есть подозрение на новообразование.
Кот по имени Крошик прославился на весь мир благодаря своим пышным формам. Долгое время он жил в подвале медучреждения, где его откармливали сотрудники больницы.
Питомец достиг таких огромных размеров, что уже не мог самостоятельно передвигаться.
Вскоре его оттуда забрали волонтеры из приюта «Матроскин» и отправили в реабилитационный центр. Во время первого взвешивания животное весило целых 17 килограммов. Пушистика посадили на жесткую диету и разработали целую программу тренировок.
За все время Крошику удалось сбросить два килограмма, после чего он смог самостоятельно запрыгивать на пуфик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему не стоит заказывать корма для животных онлайн.
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