«Добрый, трудолюбивый»: погибшегo в Охотском мope Пичугина похоронили в Улан-Удэ

Трое туристов отправились в плавание 9 августа. Выжил — один.

В Улан-Удэ состоялись похороны погибшего в Охотском море туриста Сергея Пичугина. Попрощаться с мужчиной пришли более ста человек.

«Хороший был человек Сергей. Улыбчивый, добрый, трудолюбивый. Bce хорошие качества, можно сказать, вce y него есть. He верится до сих пор, в голове не укладывается. До сих пор шок», — передает слова подруги погибшего Надежды Корытовой Ариг Ус.

Теща Пичугина Любовь Хамаганова также отметила, что Пичугин был добрым и отзывчивым человеком. У него были мечты воспитать детей достойными людьми.

Помимо Сергея на судне трагически погиб и его 15-летний сын Илья. Прощание с мальчиком прошло в Красноярске, где он жил с мамой и младшей сестрой после распада семьи. На этом настояла его мать.

Выживший брат Сергея Михаил Пичугин на похоронах не присутствовал, он сейчас проходит лечение в отделении гастроэнтерологии Магаданской областной больницы. Врачи запрещают ему даже вставать с койки.

Известно также, что Илью похоронили в другом городе — Красноярске. Там он жил с мамой и младшей сестрой после развода родителей.

В Охотское море трое туристов — Михаил Пичугин и его брат Сергей Пичугин с сыном Ильей отправились 9 августа на судне катамаранного типа «Байкал 470». Их маршрут пролегал от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через время связь с туристами была утеряна.

Лодку удалось обнаружить 14 октября (спустя 67 дней дрейфа в открытом море) в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Судно заметили моряки промыслового судна «Ангел». На борту оказался лишь один выживший — Михаил Пичугин. В лодке с ним дрейфовали тела родственников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что выжившего в Охотском море мужчину могли спасти раньше.