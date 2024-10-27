Четверых осужденных из исправительного центра разыскивают в Забайкалье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

У уклонистов есть сутки, чтобы явиться обратно.

Четверых осужденных из исправительного центра разыскивают в Забайкалье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В городе Нерчинск Забайкальского края сотрудники исправительного центра № 1 обнаружили отсутствие четырех осужденных. Об этом проинформировали в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

«26.10.2024 года сотрудниками исправительного центра № 1 города Нерчинск выявлено отсутствие четырех осужденных к принудительным работам», — гласит сообщение.

Среди них: 38-летний Николай К., который осужден за кражу на два года и восемь месяцев, 27-летний Андрей А., наказанный за разбой на три года и пять месяцев, 41-летний Олег Ч., направленный в исправительный центр на два за насилие в отношении представителя власти, а также 42-летний Юрий Р., осужденный за грабеж на год и десять месяцев.

Отсутствующим было назначено наказание в виде принудительных работ. Эта мера не связана с лишением своды. Также у уклонистов есть 24 часа, чтобы явиться центр самостоятельно. Официально в розыск объявляют только по истечении суток.

За уклонение от наказания им грозит задержание до 38 часов и продление ареста на 30 суток.

Ранее 5-tv.ru писал о побеге из ИК-2 Липецкой области.

Четверых осужденных из исправительного центра разыскивают в Забайкалье

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фото из открытых источников

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фото из открытых источников

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фото из открытых источников

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фото из открытых источников

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