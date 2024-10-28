«Украла песню»: Поплавская накинулась на Леди Гагу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 591 0

Актриса Яна Поплавская обвинила певицу Леди Гагу в плагиате советской песни

«Украла песню»: Поплавская накинулась на Леди Гагу

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Западная звезда с удивительной точностью воспроизвела знаменитую композицию из советского фильма про Красную Шапочку.

Актриса Яна Поплавская обвинила певицу Леди Гагу в плагиате. Об этом артистка рассказала в своем личном блоге в сети.

Звезда выложила пост со сравнением музыкальной композиции из фильма «Про Красную Шапочку» и нового трека Леди Гаги Disease. В одном из моментов песни удивительным образом похожи: знаменитые распевки звука «а» героини Поплавской в точности воспроизведены западной артисткой.

«Леди Гага украла песню у советской Красной Шапочки! Что скажете?» — написала Поплавская.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда Леди Гагу обвиняют в плагиате российские артисты. До этого ее подозревали в воровстве музыки из композиции «Дон-дон-дон» Шуры для своего трека Bloody Mary.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер автор песен Александра Солодухи и «Сябров» Олег Елисеенков. В близком окружении музыканта отмечают, что он был прекрасным человеком с молодой душой, никогда ни на что не жаловался. Причины смерти не разглашаются.

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