В США признали армию России самой сильной в мире

ВС РФ возглавляет рейтинг, представленный американской медиакомпанией.

Вооруженные силы Российской Федерации признаны сильнейшими в мире. Соответствующий рейтинг публикует американская медиакомпания U.S. News & World Report.

Список лучших армий мира был составлен на основе опросов разных групп населения. Их три — «информированная элита», «руководители» и «широкая общественность».

Сами Соединенные штаты тоже присутствуют в рейтинге. Они занимают вторую позицию в списке. Сразу за американцами идут израильтяне, затем китайцы и Южная Корея.

Досталось место в рейтинге и ВСУ. Правда, украинская армия отошла на почтительное расстояние от своих «партнеров», еще дальше от России. Вооруженные силы Незалежной разместились на восьмой позиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что русский танк Т-72 назвали на Западе величайшим в мире. Об этом сообщает американский портал The National Interest со ссылкой на аналитика Брэндона Вейхерта. По его словам, главная причина, по которой танк наградили почетным статусом, заключается в том, что его применяют в армиях сразу нескольких стран. Из этого следует, что техника отличается, как минимум, простотой в эксплуатации и доступностью.