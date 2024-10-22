Западный аналитик назвал русский танк Т-72 величайшим в мире

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 8 0

В рейтинге американских СМИ он занимает первое место.

Западный аналитик назвал русский танк Т-72 величайшим в мире

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Российский танк Т-72 признали лучшим в мире. Об этом сообщает американский портал The National Interest со ссылкой на аналитика Брэндона Вейхерта.

По его словам, главная причина, по которой танк наградили почетным статусом, заключается в том, что его применяют в армиях сразу нескольких стран. Из этого следует, что техника отличается, как минимум, простотой в эксплуатации и доступностью.

«Более того, эти системы легко производить массово», — отметил аналитик.

К тому же, Вейхерт составил рейтинг лучших танков, которые используются в современных вооруженных силах. Российский Т-72 занимает в нем первую строчку. После него идут американский и израильский, замыкают пятерку лучших французский и немецкий танки.

Ранее 5-tv.ru писал про успехи армии РФ в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

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