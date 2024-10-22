Западный аналитик назвал русский танк Т-72 величайшим в мире

В рейтинге американских СМИ он занимает первое место.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российский танк Т-72 признали лучшим в мире. Об этом сообщает американский портал The National Interest со ссылкой на аналитика Брэндона Вейхерта.
По его словам, главная причина, по которой танк наградили почетным статусом, заключается в том, что его применяют в армиях сразу нескольких стран. Из этого следует, что техника отличается, как минимум, простотой в эксплуатации и доступностью.
«Более того, эти системы легко производить массово», — отметил аналитик.
К тому же, Вейхерт составил рейтинг лучших танков, которые используются в современных вооруженных силах. Российский Т-72 занимает в нем первую строчку. После него идут американский и израильский, замыкают пятерку лучших французский и немецкий танки.
Ранее 5-tv.ru писал про успехи армии РФ в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.
- 22 окт
- ВС РФ наладили переправу через реки в курском приграничье
- 21 окт
- «Продолжаем наращивать»: Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи
- 21 окт
- Более 260 боевиков и 16 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области за сутки
- 21 окт
- «Погибнут тысячи»: Запад может готовить новую провокацию в Киевской области
- 21 окт
- ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины и производству беспилотников
- 21 окт
- «Как собак привезли»: пленный боевик рассказал об отношении командования ВСУ
- 21 окт
- В дыму сражений: в районе Кременских лесов сорвана контратака боевиков ВСУ
- 21 окт
- Истребитель Су-35С прикрывает работу бомбардировщика Су-34. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 окт
- Артиллеристы застали пехоту ВСУ врасплох. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 окт
- «Мирная сделка»: Залужный допустил уступку РФ территорий ради урегулирования конфликта
Читайте также
66%
-0.33 104.40
-0.46
Нашли ошибку?