Будущее приближается: в Китае начнут производить летающие автомобили
Xinhua: компания XPeng начала строить завод по производству летающих авто в КНР
Фото: www.globallookpress.com/Tang Wenhao
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Способности летающего модуля будут продемонстрированы в середине ноября.
Китайская компания XPeng начала строить завод, на котором будут производиться летающие автомобили. Работы ведутся в провинции Гуанчжоу на юге Китая. Это будет первый в мире такой завод с крупномасштабным производством, передает агентство Xinhua.
Площадь завода составит десять тысяч гектаров. Первая фаза будет заключаться в выпуске летающего модуля для авто Land Aircraft Carrier (LAC). Планируется, что в год сможет производить примерно десять тысяч таких модулей.
LAC будет представлен на авиасалоне Airshow China в Чжухае. Презентация пройдет с 12 по 17 ноября. Летающий модуль продемонстрирует свои способности аудитории.
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