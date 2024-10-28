Будущее приближается: в Китае начнут производить летающие автомобили

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Евгения Романова
Евгения Романова 11 0

Xinhua: компания XPeng начала строить завод по производству летающих авто в КНР

Будущее приближается: в Китае начнут производить летающие автомобили

Фото: www.globallookpress.com/Tang Wenhao

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Способности летающего модуля будут продемонстрированы в середине ноября.

Китайская компания XPeng начала строить завод, на котором будут производиться летающие автомобили. Работы ведутся в провинции Гуанчжоу на юге Китая. Это будет первый в мире такой завод с крупномасштабным производством, передает агентство Xinhua.

Площадь завода составит десять тысяч гектаров. Первая фаза будет заключаться в выпуске летающего модуля для авто Land Aircraft Carrier (LAC). Планируется, что в год сможет производить примерно десять тысяч таких модулей.

LAC будет представлен на авиасалоне Airshow China в Чжухае. Презентация пройдет с 12 по 17 ноября. Летающий модуль продемонстрирует свои способности аудитории.

Прежде сообщалось, что в России началось производство первого серийного электромобиля Lada e-Largus. Выглядит он абсолютно так же как и бензиновые версии, только под капотом и вместо бака отечественные литий-ионные батареи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стартовало строительство индустриального парка «Ленинский» в Подмосковье. Одним из первых резидентов парка станет госкорпорация «Росатома». Здесь она будет развивать производство электронно-компонентной базы.

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