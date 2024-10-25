Стартовало строительство индустриального парка «Ленинский» в Подмосковье

Эфирная новость 36 0

Там будут находиться различные предприятия, магазины и зоны отдыха.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Невар; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Подмосковье сегодня заложили первый камень в фундамент индустриального парка «Ленинский». На полную мощность он выйдет в 2027 году.

Здесь построят предприятия, колледж для подготовки кадров, гостиницу, магазины, аптеки. Обустроят зону отдыха и спортплощадки. Общая площадь территории — 100 гектаров. В «Ленинском» появится более пяти тысяч рабочих мест. Одним из первых резидентов парка станет госкорпорация «Росатома». Здесь она будет развивать производство электронно-компонентной базы.

«Здесь закладывается фундамент не просто и не только государственного индустриального парка, здесь закладывается фундамент и нашей безопасности, нашей информационной безопасности, без которой, конечно, невозможно себе представить развитие всей российской экономики», — говорит гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Сейчас в Подмосковье работают 70 индустриальных парков. Их наполняемость — более 80%, что говорит о высоком спросе.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.74
0.10 104.51
0.13
Астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2024 года

Последние новости

19:05
Астропрогноз для всех знаков зодиака на ноябрь 2024 года
18:50
Пора выйти из зоны комфорта: прогноз Таро на неделю с 28 октября по 3 ноября
18:37
Рябков раскрыл, о чем договорились страны БРИКС: «Раньше не было в практике»
18:25
Предвестник катастроф: в Австралии поймали «рыбу Судного дня»
18:17
Стартовало строительство индустриального парка «Ленинский» в Подмосковье
18:02
Минюст РФ внес интернет-портал Astra* в реестр иностранных агентов

Сейчас читают

Момент нападения мужчины с ножом на посетителей магазина попал на камеру
Более 300 боевиков и пять минометов: успехи армии РФ в Курской области за сутки
Не хотел платить за поездку? Кто убил женщину-таксиста в Коркино
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака