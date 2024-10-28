«Работа продвигается»: в ШОС обсуждается создание единой платежной системы

Сегодня в организацию входят десять государств.

Создание единой платежной системы внутри Шанхайской организации сотрудничества обсуждается в неофициальном формате. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал генеральный секретарь организации Чжан Мин.

Еще он сообщил, что сейчас продолжается работа над увеличением доли национальных валют во взаиморасчетах, а также над переходом к свободному передвижению товаров, технологий и услуг на всем пространстве ШОС.

«В 2022 году успешно состоялся Самаркандский саммит, на котором была принята концепция по увеличению доли расчетов в национальных валютах. Функционирует и специальная рабочая группа с участием представителей Центробанков и Минфинов государств. Работа по этой линии активно продвигается.

Что касается неправительственных учреждений, то наше межбанковское объединение ШОС тоже занимается этим вопросом. Конечно, это нелегкая задача. Сейчас мы сталкиваемся с рядом трудностей, и нужно проделать еще большую работу по политической координации. Я убежден, что работа в этом направлении будет продвигаться и дальше», — сказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Сейчас в Шанхайскую организацию входят десять государств, среди них Россия, Китай, Индия и Белоруссия. Стало больше партнеров по диалогу — теперь их 14. А Монголия и Афганистан присутствуют в качестве наблюдателей.

Как подчеркнул в интервью генсек ШОС, одна из главных задач организации сейчас — это создание более рационального и справедливого миропорядка.