Паспорт с пенсией украли у 93-летней актрисы из «Брата» в Петербурге

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 156 0

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Паспорт с пенсией украли у 93-летней актрисы из «Брата» в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге неизвестные украли у 93-летней актрисы Лидии Доротенко, сыгравшей в фильме «Брат», паспорт с деньгами. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

О пропаже актриса сообщила накануне. При этом сам инцидент произошел около двух недель назад. Как рассказала Доротенко, 14 октября она посетила почтовое отделение и оставила документ с 30 тысячами рублей на стойке регистрации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Крыжа».

Доротенко большую часть своей жизни посвятила работе на «Ленфильме». Она запомнилась зрителям по роли соседки по коммунальной квартире в фильме «Брат». В ее фильмографии десятки эпизодических ролей, включая сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае мужчина ранил полицейского, отобрал у него оружие и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:26
Самолет P-8 Poseidon опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем
2:16
Паспорт с пенсией украли у 93-летней актрисы из «Брата» в Петербурге
2:10
Агрессия и равнодушие к любимым занятиям: первые признаки начала деменции
1:54
Бесноватое шоу: в Германии зрителей стошнило от эротической оперы с монахинями
1:35
Авраам Руссо намерен наказать подозреваемых в его похищении: «Не несет ответственности»
1:16
«И все проходит»: как избавиться от боли в горле без лекарств

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
«Ленинград» нуждается в Инстасамке: Вокс объяснила необычный выбор Шнурова
Вышли из тоннеля и пошли в магазин: детали побега заключенных из липецкой колонии
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака