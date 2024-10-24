В Краснодарском крае мужчина ранил полицейского, отобрал у него оружие и скрылся

В Краснодаре житель Башкортостана ранил сотрудника полиции, украл его оружие и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

«Ночью 24 октября сотрудники полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Краснодару в ходе несения службы около гаражей по улице Лузана обратили внимание на двух граждан, которые при виде служебного автомобиля попытались сбежать.

Сотрудниками полиции они были остановлены. Ими оказались жители Республики Башкортостан. Мужчины пояснили, что приехали за наркотическим средством, спрятанным в виде «тайниковой закладки», — сообщили в ведомстве.

После этого злоумышленники предприняли вторую попытку сбежать, а когда были настигнуты, то один из них нанес полицейскому тяжелые ранения, отобрал у него оружие и скрылся. Второй был успешно задержан.

Пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали, сбежавшего подозреваемого разыскивают, его личность уже установлена.

Как сообщили в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по Краснодарскому краю, в отношении гражданина Башкортостана возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника полиции и хищение огнестрельного оружия.

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