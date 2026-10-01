На кону были миллиарды: чем обернулась отмена концертов Канье Уэста в Петербурге

Дело на миллиарды рублей предстоит распутать российских силовикам. Речь про скандальный концерт Канье Уэста в Петербурге который уже точно не состоится. Однако как будут возвращать пятидесятипроцентный аванс, перечисленный репэру, непонятно.

Это дело рискует войти в историю судебной практики, если все дойдет до разбирательств, а желающих уже много. В этом убедился корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев

Еще в августе это должно было стать главным музыкальным событием осени.

Два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» — 10 и 11 октября. Ажиотаж начался сразу: в первый день, по данным организатора шоу — агентства Say Agency, продали 81 тысячу билетов. Цены — от девяти до 160 тысяч рублей. И почти сразу выяснилось: даже купить билет на Канье — отдельный аттракцион.

— Никакой информации, что это за один билет, не было.

Покупатели обнаружили: 160 тысяч — это цена не за всю ложу, а за одно место в ней. В первоначальной оферте был пункт о замене артиста. В Say Agency позже объяснили: формулировка попала в договор по ошибке, и убрали ее. Но настоящий сюрприз был впереди.

Здесь Канье Уэст должен был выступить уже через несколько дней. Но есть нюанс: «Газпром Арена» заявила, что не подписывала договор на проведение концерта. И это особенно странно, потому что еще недавно все выглядело иначе.

17 августа сама «Газпром Арена» анонсировала выступления Канье и участвовала в их продвижении. А затем выяснилось: договора на аренду нет.

Say Agency утверждала, что договор арены был получен, и его планировали подписать до 27 августа. Но 30 сентября появилось официальное заявление: Канье не приедет.

— Возможность вернуть средства за приобретенные билеты откроется в понедельник 12 октября 2026 года. Подробности о правилах и условиях возврата мы опубликуем чуть позже.

А на кону — миллиарды. СМИ оценивали потенциальный оборот двух концертов примерно в 2,5 миллиарда рублей. Гонорар Канье по оценкам мог составить около полутора миллиардов.

Say Agency существует с 2017 года. На собственном сайте агентство называет себя организатором крупных шоу с мировыми звездами. В портфолио — Эйкон, Фло Райда, Вини Вичи, Аль Бано. При этом за 2025 год у компании — 346 миллионов рублей выручки и 163 миллиона чистого убытка. На этом фоне — два концерта с экономикой в миллиарды.

Теперь покупатели уже идут в суд. В 105-м мировом суде Москвы прошла досудебная подготовка по иску Алексея Зыкова к Say Agency. За два билета он заплатил 46 тысяч рублей. Пострадавшие объединяются в соцсетях.

«Если кто-то вдруг отчаялся и уже простился с деньгами, потраченными на билет на концерт Канье Уэста, то не расстраивайтесь. Есть неравнодушные люди, которые обязательно помогут», — сказал пострадавший Константин Гусак.

А вот сколько и когда удастся вернуть зависит от обстоятельств отмены, говорят эксперты. По их словам, чем ближе дата концерта, тем сложнее организовать возврат.

— Больше там уменьшается сумма, не стопроцентная, а 50% возврата. Как правило, также как и делится сумма гонорара артиста в случае отмены данного концерта.

Эту историю не обошли вниманием даже в петербургском парламенте.

«Граждане сами принимают решение, что им делать. Покупать билеты у организации, которая еще не подтвердила на 100%, что будет этот артист выступать, или не покупать», — сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Пока одни выясняют, кто и на каком основании продавал билеты, другие уже предлагают Канье новую дату. Турецкое агентство ILS Vision анонсировало возможный концерт рэпера в Москве — 10 июля 2027 года. Правда, пока это лишь «проект в разработке». Дату и площадку могут изменить, а на официальном сайте Канье Уэста концертов на следующий год пока нет.

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