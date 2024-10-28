На 100-м году жизни умерла мать Егора Гайдара

Умерла мать бывшего премьер-министра России Егора Гайдара историк Ариадна Бажова. Об этом пишет Газета.ру.

Издание MK.RU уточняет, что ей было сложно передвигаться самостоятельно. Несмотря на наличие сиделки в квартире, в злополучный день женщина все же упала на пути от кровати к креслу. Это и стало катализатором для отключения организмом жизненно важных функций.

Напуганная сиделка позвонила родственникам Ариадны и в скорую помощь. Приехавшие на вызов врачи диагностировали перелом шейки бедра. Больную уложили в кровать, и она заснула. Близкие по очереди приглядывали за Бажовой, все было в порядке. Однако, когда сиделка пришла к ней в комнату утром, женщина уже была мертва.

«У нее было очень много различных заболеваний. Конечно, и возраст уже дал о себе знать. Очень и очень жаль ее, мы делали все, чтобы продлить ее жизнь», — сказала жена внука Ариадны.

Умершая была дочерью знаменитого уральского писателя Павла Бажова. Именно ему страна обязана за любимую всеми сказку «Хозяйка Медной горы».

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