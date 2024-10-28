«Родители ангела»: новорожденная дочь умерла у актрисы из «Отчаянных домохозяек»

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Сестра певицы Деми Ловато потеряла дочь сразу после родов

«Родители ангела»: новорожденная дочь умерла у актрисы из «Отчаянных домохозяек»

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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Молодые родители лишь раз подержали малышку на руках.

Сестра американской певицы Деми Ловато актриса Мэдисон Де Ла Гарза, сыгравшая Хуаниту Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», потеряла ребенка сразу же после родов. Об этой утрате 22-летняя девушка рассказала в социальных сетях.

Месяц назад, 27 сентября,  девушку госпитализировали для проведения кесарева сечения. Однако спасти жизнь младенцу не удалось. Молодые родители в первый и последний раз смогли подержать на руках дочь.

«Спасибо тебе, Ксиомара, за то, что ты сделала нас родителями самого совершенного ангела на небесах. Мама и папа любят тебя, милая», — написала Мэдисон Де Ла Гарза.

Позднее в соцсетях высказалась и Ловато. В посте певица отдала дань памяти малышке Ксиомаре.

«Покойся с миром, моя прекрасная, идеальная племянница Ксиомара. Я так благодарна, что смогла обнять тебя. Я навсегда останусь твоей тетей», — написала она.

Ловато также подчеркнула, что очень любит свою сестру Мэдисон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что третья дочь актера Ивана Охлобыстина — Варвара едва не умерла в младенчестве. Он признался, что до сих пор помнит «странные застывшие глаза» своего третьего ребенка.

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