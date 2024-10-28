Умер российский актер театра и кино Юрий Пономаренко

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 37 0

Ему было 49 лет.

Умер российский актер театра и кино Юрий Пономаренко

Фото: Из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер российский актер театра и кино Юрий Пономаренко. Как стало известно 5-tv.ru, тело артиста нашли в его квартире на севере Москвы.

Как сообщает источник, смерть носит естественный характер, признаков насилия не обнаружено. Актеру было 49 лет.

Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Окончил Екатеринбургский театральный институт. Российскому зрителю известен благодаря сериалам «Глухарь» и «Морозова». Сыграл одну из главных ролей в 24-серийной ленте «Суд». Также снимался в эпизодах в ленте «Дальнобойщики» и «Дикий-3».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП.

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:09
Умер российский актер театра и кино Юрий Пономаренко
17:00
«Работа продвигается»: в ШОС обсуждается создание единой платежной системы
16:48
«Это поможет»: курильщикам назвали продукты питания, которые избавят от вредной привычки
16:30
На 100-м году жизни умерла мать Егора Гайдара
16:18
«Мяу сказать не могла»: Лолита призналась в тяжелой болезни и выбитом зубе
16:03
«Оркестр с неопытным дирижером»: врач опровергла популярный миф о белой горячке

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
Ради корпоративов? Правда ли воссоединилась группа «Тату»
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака