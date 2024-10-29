«Он успокаивается»: Погребняк шуршит пакетами ради сна своего сына

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 18 0

Блогер Мария Погребняк нашла необычный способ для крепкого сна младенца

«Он успокаивается»: Погребняк шуршит пакетами ради сна своего сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Блогер нашла способ, который помогает успокоить ребенка.

Блогер Мария Погребняк рассказала, что ее новорожденный сын Владимир засыпает только под звуки шуршащего пакета. Таким открытием она поделилась в личном блоге.

По её словам, она перепробовала множество методов, чтобы ее сын крепко спал, включая белый шум и детские мелодии, но ничего не помогало. Тогда она обратилась к зарубежным источникам, и, к счастью, именно там она нашла решение своей проблемы.

«Недавно узнала, что японцы выяснили, что детям нужен звук шуршащего пластикового пакета. Я попробовала, и малыш действительно успокаивается. Но шуршать ночью пакетами, когда самой хочется спать, — не самое приятное занятие», — поделилась Погребняк.

При этом она отметила, что ее старшие сыновья засыпали сразу, как только поедят, а вот сын Владимир, которому еще нет и двух месяцев, долго капризничает.

Ранее 5-tv.ru писал, что новорожденный сын Марии Погребняк перенес операцию.

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