«Он успокаивается»: Погребняк шуршит пакетами ради сна своего сына

Блогер нашла способ, который помогает успокоить ребенка.

Блогер Мария Погребняк рассказала, что ее новорожденный сын Владимир засыпает только под звуки шуршащего пакета. Таким открытием она поделилась в личном блоге.

По её словам, она перепробовала множество методов, чтобы ее сын крепко спал, включая белый шум и детские мелодии, но ничего не помогало. Тогда она обратилась к зарубежным источникам, и, к счастью, именно там она нашла решение своей проблемы.

«Недавно узнала, что японцы выяснили, что детям нужен звук шуршащего пластикового пакета. Я попробовала, и малыш действительно успокаивается. Но шуршать ночью пакетами, когда самой хочется спать, — не самое приятное занятие», — поделилась Погребняк.

При этом она отметила, что ее старшие сыновья засыпали сразу, как только поедят, а вот сын Владимир, которому еще нет и двух месяцев, долго капризничает.

Ранее 5-tv.ru писал, что новорожденный сын Марии Погребняк перенес операцию.