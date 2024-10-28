Запад сейчас хочет, чтобы по пути Украины пошла еще и Грузия. В ближайшие минуты в Тбилиси должны начаться акции протеста, к которым призывала президент страны. Она не согласна с итогами выборов в парламент, победу в которых одержала партия «Грузинская мечта». Та самая, что настроена на нормализацию отношений с Россией, и выступает за традиционные неевропейские ценности.

Чтобы майдан состоялся наверняка — в Грузию прибыла целая группа провокаторов из Киева, в том числе и нардеп Гончаренко*, который требовал от Запада ввести войска на Украину, а от Украины — бомбить Иран. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев продолжит тему.

Собеседник на вопрос о том, за кого он проголосовал, рассказывает, что поддержал партию Иванишвили. Это мнение мы услышали на той самой площади, возле которой грузинская оппозиция назначила акции протеста против парламентских выборов. Ее лидеры утверждают, что «Грузинская мечта» непопулярна в народе, но народ утверждает обратное.

Но в Тбилиси обстановка постепенно накаляется. Объявлены результаты парламентских выборов, свидетельствующие о победе правящей партии «Грузинская мечта», но президент страны Саломе Зурабишвили заявила об украденных, по ее мнению, голосах избирателей.

«Вы говорили о фальсификациях. Есть ли у вас какие-то доказательства на этот счет?» — спросили журналисты.

«Я не должна предоставлять никакие доказательства. Я получила достаточно информации от местных наблюдательных миссий, так как международные наблюдатели не всегда замечают все на месте и приходят к каким-либо заключениям намного позже», — сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Грузии премьер-министр, парламент и президент давно и упорно жестко противостоят друг другу. Глава правительства Ираклий Кобахидзе и значительная часть депутатов от той самой «Грузинской мечты» отстаивают курс на суверенитет страны и нормализацию отношений с Россией, а Саломе Зурабишвили — приверженец интеграции в Евросоюз.

На стороне Саломе депутаты четырех оппозиционных «Грузинской мечте» партий. Многие из них — выходцы из политических структур бывшего президента Михаила Саакашвили. А на стороне Кобахидзе — новоизбранный парламент, армия и полиция.

«Повторяется все, что было раньше. Оппозиция не принимает поражения на выборах и противостоит конституционному строю в стране. Хочу подчеркнуть, государство стоит на своем месте и никто не сможет расшатать конституционный строй», — подчеркнул премьер Грузии.

Ситуация вполне может перерасти в уличные беспорядки, которые, очевидно, будут проходить под пристальным наблюдением еврочиновников. Тех самых, которые сулят Грузии отключение от евроинтеграции и безвизового режима.

«Да, законы про иноагентов и ЛГБТ-пропаганду** в своей нынешней формулировке не подходят для вступления в ЕС. Но сейчас очень важно наблюдать за тем, как поведут себя ответственные органы после нарушений на выборах. Это первое, что мы хотим увидеть, — их реакцию на ситуацию», — заявила спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.

Несмотря на то что Грузия уже получила поздравления с успешными выборами от лидеров соседних стран, в том числе Азербайджана и Армении, ряд других государств выборы не признают и всерьез принялись раскачивать протест. Президент Молдавии Майя Санду позвонила Саломе Зурабишвили и, как говорится в официальном сообщении, выразила солидарность с грузинами в борьбе за свободу, демократию и европейское будущее. На улицах перед парламентом появились украинские активисты с соответствующей символикой.

К вечеру оппозиция начала предпринимать первые шаги по организации митинга перед парламентом. На проспект Руставели приехала машина со звуковым оборудованием, сначала полицейские не дали ее разгрузить, но потом этот вопрос решили.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

** — ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России