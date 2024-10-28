Сотрудники ФСБ пресекли попытку нарушения границы РФ в Брянской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Несколько боевиков диверсионно-разведывательной группы были уничтожены, остальные отступили.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями вооруженных сил Росгвардии пресекли попытку нарушения государственной границы в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой. Об этом сообщил в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что в ходе боестолкновения четверо боевиков были ликвидированы. Остатки диверсионной группы отступили и понесли дополнительные потери в результате поражения ракетно-артиллерийским ударом.

Ведомство опубликовало видео, на котором показало обнаруженное у ликвидированных боевиков иностранное вооружение, амуницию, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

В частности, при себе у диверсантов находились флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с инструкциями по тактической подготовке на английском языке. Кроме того, на теле одного из боевиков нашли татуировку, свидетельствующую о его службе в 75-м парашютно-десантном разведывательном полку специального назначения Сухопутных войск США.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 27 октября сообщил о том, что силовики предотвратили попытку вооруженной группы перейти государственную границу России.

Глава региона уточнил, что боестолкновение произошло в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. В результате диверсанты получили огневое поражение. Сейчас обстановка в районе стабильная и находится под контролем сил оперштаба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла деятельность 124 подпольных оружейников в 39 регионах России.

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