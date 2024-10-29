«Не испытываю неприязни»: Джонни Депп простил экс-супругу Эмбер Херд

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 22 0

Актер Джонни Депп простил экс-супругу Эмбер Херд после судебных разбирательств

«Не испытываю неприязни»: Джонни Депп простил экс-супругу Эмбер Херд

Фото: www.globallookpress.com/Axel

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Он отметил, что не желает таскать на себе груз обид.

Актер Джонни Депп не держит зла на свою экс-супругу Эмбер Херд. Об этом он заявил в интервью порталу The Hollywood Reporter.

Звезда «Пиратов Карибского моря» рассказал, что во время судебных тяжб с актрисой его жизнь была похожей на «мыльную оперу», но после разбирательств все вернулось в прежнее русло. Депп отметил, что больше не испытывает ни к кому чувств и не держит зла на экс-супругу.

«Дело в том, что это просто было, и это просто есть. Я научился это принимать. Все, что мы испытываем, будь то угощение снежком или прогулка с собакой, чему-то учит нас на своем пути, поэтому я ни к кому не испытываю неприязни. У меня нет такого большого запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем таскать с собой этот багаж?» — заявил Депп.

Также актер добавил, что в тот период он прошел через все, начиная с веселого и заканчивая безумным.

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд

Скандальный развод Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2016 году, когда актриса заявила о том, что стала жертвой домашнего насилия со стороны Деппа. После ее обвинений актера начали «отменять»: ему перестали предлагать роли, либо фильмы с его участием просто убирали из проката.

Депп подал в суд на Херд, требуя компенсации в размере 50 миллионов долларов за испорченную репутацию. В результате, в июне 2022 года суд присяжных признал Херд виновной в клевете и обязал ее выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Джонни Депп оказался родственником королевы Елизаветы II.

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