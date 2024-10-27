Меньше двух недель: в Америке подходит к концу президентская гонка
В Америке подходит к концу предвыборная гонка
Фото, видео: 5-tv.ru
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Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.
Две недели до часа икс в Америке, до выборов, и там минисенсация — Камала Харрис растеряла набранные на старте очки, и уже все больше опросов отдают победу Дональду Трампу.
Харрис откровенно «поплыла» на интервью республиканскому телеканалу. С неизменной американской улыбкой злилась, несла несуразицу. И так она во всем. В ее штабе видят угрозу и бросают в бой тяжелую артиллерию — звезд эстрады и политики: вот разведенная сильная женщина, к тому же, латиноамериканка Джей Ло, не стесняясь в выражениях, зовет на выборы понятно кого; вот Опра Уинфри, афроамериканка, знаменитая телеведущая перечислила аж 13 причин голосовать именно за Камалу. Была еще и самая популярная певица Тейлор Свифт с котиком, который тоже за Камалу. Ну, и кульминация этой недели — Барак Обама вместе с Эминемом читает — рэп.
Трамп тоже действует грубыми методами по формуле «хлеба и зрелищ». Пошел кормить народ, конечно в «Макдоналдс». Там он плоско пошутил, что ищет работу, картинно походил в фартуке. Да, ход избитый, и ему слегка подрезали крылья. Спустя пару дней 50 посетителей этой сети отравились бургерами, один умер. В котлетах нашли кишечную палочку после того, как Трамп постоял за кассой.
Совпадение? Конечно! Но такие приятные демократическому рейтингу заголовки — всю неделю в СМИ. Камала все чаще называет Трампа фашистом, он ее — коммунисткой. То есть очень занятный выбор будут делать пятого ноября американские граждане. А других кандидатов у них нет…
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