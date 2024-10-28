«Горжусь своим новым статусом!» — Алла Довлатова впервые стала бабушкой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Телеведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой

«Горжусь своим новым статусом!» — Алла Довлатова впервые стала бабушкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXEY_MAISHEVIZVESTIA

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Внука знаменитости подарила старшая дочь.

Телеведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой. Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети.

Алла Довлатова с внукомАлла Довлатова с внуком. Фото: Instagram*/alla_dovlatova

«Мои дорогие! Я такая молодая и красивая, и уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива!» — радуется Довлатова.

Телеведущая отметила, что ее нисколько не смущает новый статус.

«Наоборот! Горжусь своим новым статусом!» — заверила телеведущая.

Довлатова, в свою очередь, получило множество поздравлений и комплиментов от подписчиков.

«Бабушкой быть не каждому дано! Это счастье»;

«Вот оно счастье! Только лучшие мамы становятся бабушками!» — пишут поклонники телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Сати Казанова впервые стала мамой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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«Горжусь своим новым статусом!» — Алла Довлатова впервые стала бабушкой

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