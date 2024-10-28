«Горжусь своим новым статусом!» — Алла Довлатова впервые стала бабушкой
Телеведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXEY_MAISHEVIZVESTIA
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Внука знаменитости подарила старшая дочь.
Телеведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой. Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети.
Алла Довлатова с внуком.
«Мои дорогие! Я такая молодая и красивая, и уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива!» — радуется Довлатова.
Телеведущая отметила, что ее нисколько не смущает новый статус.
«Наоборот! Горжусь своим новым статусом!» — заверила телеведущая.
Довлатова, в свою очередь, получило множество поздравлений и комплиментов от подписчиков.
«Бабушкой быть не каждому дано! Это счастье»;
«Вот оно счастье! Только лучшие мамы становятся бабушками!» — пишут поклонники телеведущей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Сати Казанова впервые стала мамой.
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