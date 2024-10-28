Внука знаменитости подарила старшая дочь.

Телеведущая Алла Довлатова впервые стала бабушкой. Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети.

Алла Довлатова с внуком. Фото: Instagram*/alla_dovlatova

«Мои дорогие! Я такая молодая и красивая, и уже бабушка! Моя старшая дочь Дашенька родила сына. Я так счастлива!» — радуется Довлатова.

Телеведущая отметила, что ее нисколько не смущает новый статус.

«Наоборот! Горжусь своим новым статусом!» — заверила телеведущая.

Довлатова, в свою очередь, получило множество поздравлений и комплиментов от подписчиков.

«Бабушкой быть не каждому дано! Это счастье»;

«Вот оно счастье! Только лучшие мамы становятся бабушками!» — пишут поклонники телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Сати Казанова впервые стала мамой.

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