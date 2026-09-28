Актер Воробьев выдвинул матери своего ребенка условия мирового соглашения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 54 0

Экс-возлюбленная актера считает, что в документе не учтены интересы ее и дочери.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Актер Даниил Воробьев предложил экс-возлюбленной Марине Смирновой мировое соглашение, в рамках которого ей могли выплачивать 100 тысяч рублей в месяц при условии публичного заявления об урегулировании конфликта. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила адвокат женщины Маргарита Гаврилова.

По словам защитницы, предложение предусматривало также переезд Марины и их дочери в Москву за свой счет, а ребенку должен был быть обеспечен беспрепятственный доступ к отцу и бабушке.

«Я тебе буду давать по 100 (тысяч. — Прим. ред.) рублей в месяц, а ты вот публично выступишь, что все хорошо. <…> И переедет в Москву самостоятельно. <…> Дочка тоже входила в мировое, что проживает в Москве, беспрепятственный доступ отцу, бабушке», — заявила Гаврилова.

Она уточнила, что первое заседание по уголовному делу назначено на 6 октября, а рассмотрение гражданского спора — на 20 октября.

Ранее Марина в социальных сетях рассказала, что представители Воробьева направили ей проект мирового соглашения. По ее словам, документ предполагал, что она должна будет выступить в СМИ с заявлением об отсутствии претензий и урегулировании ситуации.

Женщина заявила, что не согласна с такими условиями. Она считает, что в соглашении не учтены интересы ее и ребенка, а также потребовала публичной компенсации морального и материального вреда.

«То есть, получается, можно меня и детей растерзать, втоптать в грязь мое доброе имя, довести меня до нервного срыва и „наградить“ меня судимостью, а я в благодарность обязана успокоить общественность и выступить с публичным покаянием?» — написала Марина.

Конфликт между бывшими возлюбленными начался после того, как Марина, по словам адвоката, обнаружила в телефоне Воробьева переписки, которые ее задели. После этого актер обратился в полицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Кроме того, Воробьев подал иск, связанный с содержанием их общей дочери Эльзы. По словам адвоката актера, он настаивает на том, чтобы ребенок проживал с ним.

Маргарита Гаврилова заявила, что ранее ее доверительница пыталась добиться алиментов на содержание дочери. По словам защитницы, стороны продолжают спорить по этому вопросу, а также она утверждает, что у актера имеется задолженность по алиментам.

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