«Укрепляют эмаль»: стоматолог опровергла мифы о вреде трех продуктов для зубов

Какие сладости предотвращают рост кариесогенных бактерий в полости рта?

Мед и орехи вопреки распространенному мнению вовсе не вредны для зубов. Более того, даже сладости, если выбирать их с умом, не станут причиной кариеса, а, наоборот, помогут бороться с ним. Об этом 5-tv.ru рассказала стоматолог Анастасия Бородина.

Специально для сладкоежек она раскрыла секрет: чтобы лакомство не причинило вреда зубам, оно должно содержать ксилит. Это природный сахарозаменитель, который в отличие от самого сахара полезен для зубов, так как предотвращает рост кариесогенных бактерий.

По словам Бородиной, сейчас на рынке много производителей, которые изготавливают леденцы, жевательные резинки, драже и прочие сладости с ксилитом. Именно такой продукции стоит отдавать предпочтение любителям сладкого.

«Следующий продукт — это орехи. Вы наверняка слышали от стоматологов, что нельзя грызть орехи, потому что это очень вредно для зубов. На самом деле орехи очень полезны, так как в них содержатся витамины группы А, В, С, D, а также кальций и магний, которые укрепляют эмаль. А орехи кешью содержат вещества, способные уничтожать бактерии, разрушающие эмаль», — рассказала Бородина.

При этом она предупредила, что орехи нужно употреблять очень аккуратно, поскольку иначе можно повредить эмаль, особенно, если с ней уже есть проблемы. В этом и заключается главная опасность орехов для зубов, пояснила стоматолог.

Наконец, натуральный мед, помимо того, что помогает бороться с простудой и в целом благоприятно влияет на организм, тоже укрепляет зубную эмаль, отметила Бородина.

«Я рекомендую пациентам жевать восковые соты, так как они очищают поверхность зубов от налета и могут продезинфицировать полость рта в случае воспалений в слизистой. А прополис очень эффективен в терапии пародонтита и защищает эмаль от различных негативных факторов», — заключила стоматолог.

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