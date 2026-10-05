Трусы-парашюты от Лерчек: как синтетическое белье влияет на женское здоровье
Ранее в сети появился рекламный ролик бренда блогера, где модель натягивала стринги «до ушей».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Гинеколог Милютина объяснила риски ношения синтетического белья
Синтетическое нижнее белье может провоцировать раздражение кожи и местные воспалительные реакции, а также создавать условия для нарушения микрофлоры. Об этом гинеколог Мария Милютина рассказала в беседе с 5-tv.ru, комментируя тесты трусов на прочность.
Ранее в сети появился рекламный ролик изделий бренда блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим.ред.). В ролике модель натягивала трусы «до ушей». Из-за этого стало понятно, что они сделаны из искусственного материала.
По словам гинеколога, само по себе использование синтетического белья не означает, что у женщины обязательно возникнут проблемы со здоровьем.
«Если это белье ежедневно меняется, если женщина следит за гигиеной, серьезного вреда это не принесет», — отметила Милютина.
При этом специалист считает хлопковое белье наиболее комфортным вариантом, который меньше вмешивается в микрофлору. Синтетические волокна, по ее словам, в некоторых случаях способны вызывать местную аллергию и раздражение кожи.
«Может быть какая-то местная аллергия, раздражение кожи и, соответственно, провоцирование каких-то воспалительных местных реакций, может быть нарушение микрофлоры и такой парниковый эффект, когда чаще возникает бактериальный вагиноз или поддерживается молочница, кандидоз слизистых», — рассказала врач.
Милютина подчеркнула, что возникновение подобных проблем зависит от многих факторов. Если нарушение микрофлоры все же происходит, последствия, по словам гинеколога, чаще связаны с длительным дискомфортом.
«Это (может вызвать. — Прим. ред.) хроническое такое вяло текущее воспаление. Это больше дискомфорт. Нельзя сказать, что это будет там катастрофически влиять там на фертильность, еще на что-то. Но это то, что будет снижать качество жизни», — объяснила специалист.
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