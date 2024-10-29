Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков

Умер четырехкратный чемпион СССР и первый советский фигурист, отправленный на Олимпийские игры 1964 года в австрийский город Инсбрук, Валерий Мешков. Печальное известие сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Спортсмену было 79 лет.

«Память об этом удивительном и светлом человеке будет жить в наших сердцах», — отметили в федерации.

Валерий Мешков родился 9 августа 1945 года в Москве. Впервые он встал на коньки в десять лет — в 1955 году — на искусственном катке в Марьиной Роще. Его тренерами были Лариса Новожилова, Станислав Жук. В 23 года он окончил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», а в 29 лет — ГИТИС.

За свою жизнь спортсмен добился немалых высот и побед. Он стал двукратным победителем первенства СССР среди юниоров, четырехкратным чемпионом СССР.

«Валерий Мешков — первый фигурист в СССР, который был направлен на IX Олимпийские игры 1964 года в австрийском Инсбруке. Однако во время плановой тренировки на олимпийской арене „Айс-стадион“ в Инсбруке он получил травму и по рекомендации тренера сборной СССР Татьяны Толмачевой в Олимпиаде не участвовал», — сообщили в пресс-службе.

Окончив спортивную карьеру, Мешков стал художественным руководителем аттракциона «Цирк на льду», также он тренировал детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского актера театра и кино Юрия Пономаренко.