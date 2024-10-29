Фигуру не спасут: какие фрукты нельзя назвать диетическими

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 34 0

Диетолог Устинова: самыми калорийными фруктами являются бананы и виноград

Фигуру не спасут: какие фрукты нельзя назвать диетическими

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторые из них содержат слишком много сахара.

Некоторые фрукты и ягоды отличаются высокой калорийностью и могут препятствовать похудению. Какие продукты обладают наибольшей энергетической ценностью, изданию Газета.ру рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

Калорийность зависит от количества углеводов. Чем их больше, тем выше энергетическая ценность продукта. В большинстве случаев на 100 граммов фруктов или ягод приходится примерно десять граммов микроэлементов. Но в бананах, винограде, хурме и авокадо их содержание повышено.

«Лидером из них являются бананы, где на 100 граммов приходится примерно 20 граммов углеводов. Поскольку вес одного банана (в кожуре) составляет около 200 граммов, то на один фрукт приходится около 200 калорий», — рассказала диетолог.

По ее словам, больным сахарным диабетом необходимо ограничивать потребление этого продукта. Считается, что лучше выбирать недозрелые, зелено-желтые бананы, в них меньше углеводов и больше клетчатки.

Вторым по калорийности считается виноград. На 100 граммов приходится около 15-20 граммов углеводов. Помимо высокой энергетической ценности, виноград богат антиоксидантами — ресвератролом и кверцетином, — которые помогают организму бороться со свободными радикалами.

Третье место занимает хурма, которая содержит 20 граммов сахаров на 100 граммов ягоды. Из-за большого количества сахарозы его рекомендуют употреблять умеренно, особенно людям с диабетом и лишним весом.

Также врач советует осторожнее относиться к авокадо и сухофруктам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие витамины нужны человеку в осенне-зимний период.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:22
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
16:16
«Не испытываю неприязни»: Джонни Депп простил экс-супругу Эмбер Херд
16:07
«Разгром группировки»: потеря Селидово стала катастрофой для ВСУ в Донбассе
15:55
Фигуру не спасут: какие фрукты нельзя назвать диетическими
15:41
«Давящие ощущения»: хирург перечислила неочевидные признаки проблем с сердцем
15:28
Звезды в полиции: чем Глюкоза и Гуф привлекли внимание правоохранителей

Сейчас читают

Умирают на пять лет раньше: врач предупредила о смертельно опасной проблеме запахов
«Смотреть под кожу»: снимки Глюкозы после задержания шокировали фанатов
«Зашивали его»: мать рассказала о состоянии мальчика после нападения пантеры
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака