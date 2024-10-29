В Москве вручили премию «За верность науке»

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В этом году на конкурс поступило более 1800 заявок из 80 регионов России.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Лучшие СМИ и медиа-проекты, популяризирующие труд отечественных ученых, наградили премией «За верность науке». Торжественная церемония прошла в московском концертном зале «Зарядье».

В этом году премия пополнилась новыми номинациями и стала самой масштабной за свою историю.

«В этом году к нам поступило более 1800 заявок из 80 регионов страны. И мы видим такой рост — в шесть раз — интереса к премии, он вполне оправдан», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В одной из главных номинаций -«Российская наука — миру» победил Московский государственный университет, который является организатором Международного фестиваля «Наука 0+».

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