«Есть тенденция»: лишний вес у ребенка может стать причиной бесплодия в будущем

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 29 0

Гинеколог Заруднева: лишний вес у ребенка может привести к бесплодию в будущем

«Есть тенденция»: лишний вес у ребенка может стать причиной бесплодия в будущем

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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С проблемой стоит бороться в юном возрасте, еще до полового созревания.

Лишний вес у детей может привести к бесплодию во взрослом возрасте. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач акушер-гинеколог Александра Заруднева.

По словам врача, за правильным физическим развитием ребенка важно следить с первых дней жизни, не допуская проблем с питанием. В противном случае могут развиться заболевания, которые негативно влияют на репродуктивную систему.

«Есть тенденция, что если девочка имела во время полового созревания лишний вес, то в дальнейшем это является причиной формирования таких проблем, как инсулиновая резистентность, сахарный диабет», — объясняет специалист.

Из-за лишнего веса многие биохимические процессы происходят с отклонениями от нормы. Более того, излишне упитанные девочки рискуют с возрастом столкнуться с таким недугом как поликистозные или мультифолликулярные яичники, что чревато нарушениями менструального цикла и проблемами с фертильностью.

Сложности с фертильностью из-за лишнего веса могут появиться и у мальчиков. Поэтому специалист советует бороться с ненужными килограммами до начала полового созревания.

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