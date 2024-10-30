Охочие до тыквы: самые популярные у россиян блюда с этим сезонным овощем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

У россиян самыми популярными рецептами с тыквой стали запеканки, каши и супы

Охочие до тыквы: самые популярные у россиян блюда с этим сезонным овощем

Фото: 5-tv.ru

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В Москве и Санкт-Петербурге чаще всего знакомились с инструкцией по приготовлению драников.

Самыми популярными блюдами из тыквы в России стали супы, драники и каши. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на исследование медиапатформы Food.ru.

На первом месте по просмотрам оказалась манно-тыквенная запеканка, которую готовят без творога и масла. С этим рецептом ознакомились более 1,2 миллиона раз.

Второе место заняла пшенная каша с тыквой. Инструкцию по приготовлению этого полезного завтрака посмотрели более 360 тысяч раз.

Счетчик просмотров у еще одной запеканки с овощем цвета осени показывает 211 тысяч. В этот рецепт уже кладут творог, но зато время приготовления составляет всего полчаса.

Большой интерес также вызвали суп «Сливочная тыква», еще одна пшенная каша на молоке с рыжебокой красавицей, и простой тыквенный суп. Все три рецепта были сохранены больше тысячи раз. Далеко от них не отстали куриный суп пюре и дранки, конечно, в основе обоих блюд лежит тыква.

Любопытна также статистика и по городам. Самыми охочими до тыквенных яств оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Новосибирска. Во всех этих городах больше всего полюбили рецепт драников, которые готовятся без яйца и молочных продуктов, но зато с картофелем и, конечно же, тыквой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие фрукты нельзя назвать диетическими.

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