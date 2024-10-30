Не беги: что делать, если нет возможности выплатить кредит

Скрываясь от кредиторов, заемщик только ухудшает свое положение.

Первое, что нужно сделать, если нет возможности выплатить взятый кредит, — это обратиться в банк. Причем сделать это необходимо еще до возникновения задолженностей, чтобы избежать негативного влияния на кредитную историю. Об этом изданию URA.RU рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

Финансовое учреждение может пойти навстречу, если будут предоставлены доказательства форс-мажорной ситуации, уверен юрист. К таким непредвиденным обстоятельствам относятся: болезнь — своя или родственника, потеря работы или статус предпринимателя.

Эксперт заверяет, что доказать вышеперечисленное просто. Достаточно предоставить соответствующие документы и справки. Сложности могут возникнуть только у тех, кто работал неофициально. В таком случае доказать снижение дохода труднее.

Воробьев отмечает, что у банка есть два инструмента, которые решают подобные проблемы. Первый инструмент — это кредитные каникулы. Заемщик может взять паузу в выплатах. Но срок отсрочки ограничен и не превышает шести месяцев. Второй инструмент — реструктуризация долга. То есть меняются условия договора на более выгодные.

В случае, когда банк не идет на уступки, можно оформить банкротство физического лица. Для финансового учреждения банкротство клиента — это вероятность полностью потерять деньги. Поэтому перед тем, как идти на этот шаг, стоит попытаться связаться с банком, объяснил эксперт.

«Банку все равно выгодно, чтобы человек заплатил в итоге. Даже если эта сумма будет меньше, чем та, на которую он рассчитывает по договору», — заверяет юрист.

Вот чего точно не стоит делать, по мнению Воробьева, — это скрываться от банка. Подобное действие не только испортит кредитную историю, но может повлечь и более серьезные последствия. Например, увеличение долга за просрочку или получения иска в суд с очень маленьким шансом на благоприятный исход.

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