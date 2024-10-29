«Финансовые привычки»: как эффективнее всего копить деньги

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Финансист Матвеева: системная бытовая экономия позволяет стабильно копить

«Финансовые привычки»: как эффективнее всего копить деньги

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Благодаря простому способу можно добиться значительных результатов.

Самый эффективный метод накопить деньги — это системная бытовая экономия. Об этом рассказала в беседе с изданием Газета.ру финансовый консультант Ольга Матвеева.

Благодаря этому способу пусть небольшие, зато регулярные сбережения могут привести к значительным результатам. Он не самый быстрый, но стабильный. Примером такой экономии эксперт назвала программы лояльности и кешбэк-сервисы.

«Если вы используете кешбэк-программы или следите за акциями в магазинах, можно откладывать сэкономленную сумму на специальный счет. Это не только помогает увеличить сбережения, но и улучшает ваши финансовые привычки», — рассказала финансист.

Помимо этого, Матвеева посоветовала использовать сезонные скидки и приобретать нужные товары вне их пикового спроса. Например, покупать летнюю одежду покупать зимой и наоборот. Это позволяет не только сэкономить, но и направить разницу в цене на создание финансовой «подушки безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщил, как заработать свою первую шестизначную сумму.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.23
0.56 105.22
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:15
От любви до ненависти: стоит ли сравнивать себя с бывшими своего партнера
19:01
Кандидат в президенты США Камалла Харрис согласилась пройти тест на IQ
18:40
«Финансовые привычки»: как эффективнее всего копить деньги
18:31
Минобороны показало пуски ракет в ходе учений сил стратегического сдерживания
18:22
«Спасибо, что ты есть»: Дава обратился к заклятому врагу Ольги Бузовой
18:08
Путин поручил подготовить миллион специалистов для основных отраслей к 2028 году

Сейчас читают

Умирают на пять лет раньше: врач предупредила о смертельно опасной проблеме запахов
«Не запрещено покидать Россию»: Гуфу надели электронный браслет — что теперь можно и нельзя рэперу
«Пантеры у нас нет»: сотрудники цирка о нападении хищника на трехлетнего ребенка
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака