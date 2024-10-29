«Финансовые привычки»: как эффективнее всего копить деньги

Благодаря простому способу можно добиться значительных результатов.

Самый эффективный метод накопить деньги — это системная бытовая экономия. Об этом рассказала в беседе с изданием Газета.ру финансовый консультант Ольга Матвеева.

Благодаря этому способу пусть небольшие, зато регулярные сбережения могут привести к значительным результатам. Он не самый быстрый, но стабильный. Примером такой экономии эксперт назвала программы лояльности и кешбэк-сервисы.

«Если вы используете кешбэк-программы или следите за акциями в магазинах, можно откладывать сэкономленную сумму на специальный счет. Это не только помогает увеличить сбережения, но и улучшает ваши финансовые привычки», — рассказала финансист.

Помимо этого, Матвеева посоветовала использовать сезонные скидки и приобретать нужные товары вне их пикового спроса. Например, покупать летнюю одежду покупать зимой и наоборот. Это позволяет не только сэкономить, но и направить разницу в цене на создание финансовой «подушки безопасности».

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