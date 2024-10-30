Угроза для здоровья: почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 58 0

Доцент Кулач: хранение яиц в дверце холодильника ведет к потере их свежести

Угроза для здоровья: почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника

Фото: www.globallookpress.com/Costfoto

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Частые температурные перепады приводят к росту бактерий.

Хранение яиц в дверце холодильника из-за постоянных перепадов температуры ускоряет потерю их свежести. Об этом изданию Газета.ру рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач.

«Температурные колебания могут привести к ускоренной порче яиц, что снижает их срок годности и качество», — предупредила она.

Специалист пояснила, что при каждом открытии дверцы холодильника температура резко меняется. Причем яйца особенны уязвимы к этому эффекту, так как содержат много жира и белка.

Угроза для здоровья также реальна, потому что частые температурные перепады приводят и к росту бактерий. Ускорить этот процесс могут механические повреждения скорлупы, если человек не оставляет яйца в дверце холодильника в специальных ячейках.

Наиболее безопасный способ хранения — помещение яиц на полку именно внутрь холодильника. Благодаря более стабильной температуре продукт сможет дольше оставаться свежим и безопасным для здоровья, заключила ученый.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли хранить хлеб и суп холодильнике. 

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