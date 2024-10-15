«С точки зрения безопасности»: сколько дней можно хранить суп в холодильнике

Срок увеличивают маринады и особые емкости. А что его сокращает?

Хранить суп в холодильнике можно не больше двух суток, иначе можно отравиться. Об этом изданию Lenta.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Специалист напомнил, что домашний суп не проходит пастеризацию или консервацию, как промышленные продукты. При этом, согласно СанПиН, срок хранения супа до двух суток — только при температуре от двух до шести градусов. Он сокращается, если температура выше, или если речь идет о хранении грибного, горохового или молочного супов. Первые два можно держать в холодильнике сутки, а третий — до 12 часов.

«С точки зрения безопасности для здоровья и продления срока хранения блюда удобнее приготовить бульон-основу и перед принятием пищи добавлять необходимые компоненты», — порекомендовал специалист.

Исключение составляют рассольник, солянка и другие супы с маринадами. Все дело в заправке, которая играет роль консерванта при хранении, не давая размножаться бактериям.

Дополнительно продлить срок хранения можно, если разливать суп по герметичным контейнерам. При хранении целой кастрюли не исключено попадание туда влаги и воздуха, что приводит к росту бактерий и плесени.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько можно хранить другие продукты в открытом виде.