В бумажной упаковке или мешке: можно ли хранить хлеб в холодильнике

Эксперт назвал оптимальную температуру для хлебобулочных изделий.

Хлеб быстрее всего черствеет при температуре от нуля до плюс десяти градусов, поэтому его хранение в холодильнике не гарантирует свежесть изделия в течение более длительного времени. Об этом сообщил преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов в беседе с Газетой.ру.

Он добавил, что оптимальной температурой хранения хлеба является от плюс 20 до плюс 25 градусов. Черстветь он почти не будет в случае нахождения при плюс 60 градусов и заморозке. Дело в том, что в таких условиях крахмал не стареет.

«Но при такой высокой температуре происходит ухудшение органолептических свойств хлебобулочных изделий, а замораживание не всегда возможно», — отметил Бурматнов.

Если же нужно сохранить большое количество хлеба, то его можно положить в холодильник. По словам Бурматнова, его необходимо положить в полиэтиленовый пакет с отверстиями. Хранить также изделие нужно в тканевом мешке или бумажной упаковке, защищающих продукт от посторонних ароматов и поддерживающих уровень влажности. Как объяснил эксперт, в плотной закрытой упаковке испаряющаяся влага будет оседать на стенках и провоцировать появление и стремительное развитие плесени.

«Хранение хлеба в холодильнике в летнее время помогает уберечь продукт от „картофельной болезни“ — порчи хлеба под воздействием бактерий, которая сопровождается неприятным запахом, изменением структуры и внешнего вида изделия», — рассказал он.

Прежде доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказывал про хранение супа в холодильнике. Как предупредил эксперт, стоять он может не больше двух суток и только при температуре от двух до шести градусов, иначе им можно отравиться. Домашний суп не проходит пастеризацию или консервацию, как промышленные продукты.

Дополнительно продлить срок хранения можно, если разливать суп по герметичным контейнерам. При хранении целой кастрюли не исключено попадание туда влаги и воздуха, что приводит к росту бактерий и плесени.

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