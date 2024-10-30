В исправительный центр в Забайкалье вернулся четвертый сбежавший осужденный

Четвертый осужденный, который сбежал из исправительного центра № 1 в Нерчинске Забайкальского края, вернулся обратно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный УФСИН.

«Тридцатого октября осужденный Куйдин Н., ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр», — говорится в сообщении.

Теперь в суд направят необходимые документы для изменения вида наказания в отношении Куйдина.

В воскресенье, 27 октября, стало известно о пропаже четырех осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске. Всем им было назначено наказание в виде принудительных работ. В частности, пропали следующие лица:

38-летний Николай К., который осужден за кражу на два года и восемь месяцев,

27-летний Андрей А., наказанный за разбой на три года и пять месяцев,

41-летний Олег Ч., направленный в исправительный центр на два за насилие в отношении представителя власти,

42-летний Юрий Р., осужденный за грабеж на год и десять месяцев.

В тот же день двоих из них задержали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чите задержали третьего из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра.