В Чите задержан третий из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра

Правоохранители задержали третьего из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Отмечается, что в операции по задержанию принимали участие сотрудники оперативной службы УФСИН РФ по Забайкалью, полицейские и представители Росгвардии. Осужденный сопротивление не оказывал.

Задержанный изначально был приговорен к принудительным работам. Теперь же будут подготовлены документы для изменения вида наказания. Их направят в суд.

В воскресенье, 27 октября, стало известно о пропаже четырех осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске. Всем им было назначено наказание в виде принудительных работ. В частности, пропали следующие лица:

38-летний Николай К., который осужден за кражу на два года и восемь месяцев,

27-летний Андрей А., наказанный за разбой на три года и пять месяцев,

41-летний Олег Ч., направленный в исправительный центр на два за насилие в отношении представителя власти,

42-летний Юрий Р., осужденный за грабеж на год и десять месяцев.

В тот же день двоих из них задержали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал детали побега заключенных из липецкой колонии. Пятеро арестантов были задержаны в субботу, шестой остается в розыске.