В Чите задержан третий из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Первых двух мужчин взяли в день их пропажи. А еще один осужденный остается на свободе.

В Чите задержан третий из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Правоохранители задержали третьего из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.

Отмечается, что в операции по задержанию принимали участие сотрудники оперативной службы УФСИН РФ по Забайкалью, полицейские и представители Росгвардии. Осужденный сопротивление не оказывал.

Задержанный изначально был приговорен к принудительным работам. Теперь же будут подготовлены документы для изменения вида наказания. Их направят в суд.

В воскресенье, 27 октября, стало известно о пропаже четырех осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске. Всем им было назначено наказание в виде принудительных работ. В частности, пропали следующие лица:

  • 38-летний Николай К., который осужден за кражу на два года и восемь месяцев,
  • 27-летний Андрей А., наказанный за разбой на три года и пять месяцев,
  • 41-летний Олег Ч., направленный в исправительный центр на два за насилие в отношении представителя власти,
  • 42-летний Юрий Р., осужденный за грабеж на год и десять месяцев.

В тот же день двоих из них задержали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал детали побега заключенных из липецкой колонии. Пятеро арестантов были задержаны в субботу, шестой остается в розыске.

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