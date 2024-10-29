В Чите задержан третий из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра

Первых двух мужчин взяли в день их пропажи. А еще один осужденный остается на свободе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Правоохранители задержали третьего из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске Забайкальского края. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по региону.
Отмечается, что в операции по задержанию принимали участие сотрудники оперативной службы УФСИН РФ по Забайкалью, полицейские и представители Росгвардии. Осужденный сопротивление не оказывал.
Задержанный изначально был приговорен к принудительным работам. Теперь же будут подготовлены документы для изменения вида наказания. Их направят в суд.
В воскресенье, 27 октября, стало известно о пропаже четырех осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске. Всем им было назначено наказание в виде принудительных работ. В частности, пропали следующие лица:
- 38-летний Николай К., который осужден за кражу на два года и восемь месяцев,
- 27-летний Андрей А., наказанный за разбой на три года и пять месяцев,
- 41-летний Олег Ч., направленный в исправительный центр на два за насилие в отношении представителя власти,
- 42-летний Юрий Р., осужденный за грабеж на год и десять месяцев.
В тот же день двоих из них задержали.
Ранее 5-tv.ru рассказывал детали побега заключенных из липецкой колонии. Пятеро арестантов были задержаны в субботу, шестой остается в розыске.
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