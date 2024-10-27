Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 42 0

Сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск других двух уклонистов.

Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра № 1 в Нерчинске Забайкальского края. Об этом представители Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону эксклюзивно рассказали 5-tv.ru

Известно, что все беглецы являются мужчинами. Самому младшему из них 27 лет, а старшему — 42 года. Примечательно, что они не являются заключенными, а лишь выполняют исправительные работы за нарушения закона. Преимущественно, осужденные занимались грабежом и разбоем.

Представители Федеральной службы исполнения наказаний на данный момент не оглашают подробности о найденных осужденных. Мужчины не были объявлены в розыск, так как данная процедура поисков начинается по прошествии 24 часов с момента обнаружения отсутствия обвиненных в стенах исправительного центра. У по-прежнему отсутствующих осужденных еще есть шанс вернуться добровольно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что самолет АН-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае.

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
В Брянской области предотвратили пересечение границы РФ вооруженной группой
19:40
Сергей Собянин: В ТиНАО будут построены две значимые дороги
19:18
«Добрый, трудолюбивый»: погибшегo в Охотском мope Пичугина похоронили в Улан-Удэ
19:00
Под лежачий камень вода не течет: прогноз Таро на ноябрь 2024 года
18:41
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
18:40
Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак

Сейчас читают

Медитация, любовь и секс: секреты красоты от Ани Лорак
Преступный сговор? Как заключенные смогли вырыть 65-метровый туннель в липецкой ИК-2 и сбежать
Под лежачий камень вода не течет: прогноз Таро на ноябрь 2024 года
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака