В Россию начались поставки сливочного масла из Турции

В Россию начали поставлять сливочное масло из Турции. Об этом сообщили представители Россельхознадзора «Известиям».

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС „ВетИС“, по состоянию на 29 октября было ввезено 20 тонн сливочного масла», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор рассматривает возможность сотрудничества еще с шестью государствами. В перспективе планируется наладить поставки продукции с 16 предприятий.

Ведомство внимательно контролируют качество и безопасность ввозимых на территорию РФ продуктов. Одним из важных пунктов является соблюдение всех ветеринарных и санитарных норм.

Примечательно, что цены на сливочное масло с начала текущего года значительно возросли — на 18%. Только за август и сентябрь цифра увеличилась на 7,9%. Причиной этому стало повышение себестоимости необходимого для изготовления продукта сырья. Количество поставляемого и производимого масла тоже возросло, так как спрос на товар растет.

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