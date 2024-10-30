В Россию начались поставки сливочного масла из Турции

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 30 0

Россельхознадзор рассматривает вопрос о сотрудничестве с еще шестью странами.

В Россию начались поставки сливочного масла из Турции

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Россию начали поставлять сливочное масло из Турции. Об этом сообщили представители Россельхознадзора «Известиям».

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС „ВетИС“, по состоянию на 29 октября было ввезено 20 тонн сливочного масла», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор рассматривает возможность сотрудничества еще с шестью государствами. В перспективе планируется наладить поставки продукции с 16 предприятий.

Ведомство внимательно контролируют качество и безопасность ввозимых на территорию РФ продуктов. Одним из важных пунктов является соблюдение всех ветеринарных и санитарных норм.

Примечательно, что цены на сливочное масло с начала текущего года значительно возросли — на 18%. Только за август и сентябрь цифра увеличилась на 7,9%. Причиной этому стало повышение себестоимости необходимого для изготовления продукта сырья. Количество поставляемого и производимого масла тоже возросло, так как спрос на товар растет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФАС примет меры для снижения цен на куриные яйца.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.05
-0.28 105.22
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:46
Первый случай заражения новым штаммом вируса оспы обезьян выявили в Великобритании
22:29
В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
22:14
«Доходит до вопиющих вещей»: с какими проблемами россияне сталкиваются за рубежом
22:00
«Гарантированно ломают»: как сервисные центры по ремонту техники обманывают россиян
21:46
Запад отказывается верить в провал своей политики на фоне успехов БРИКС
21:31
Зеленский заявил об отступлении ВСУ на фронте из-за нехватки боевиков: «Один к восьми»

Сейчас читают

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе
Подарок или проклятие? Каково живется людям, испытывающим спонтанные оргазмы
«Лежит»: в НИИ Склифосовского рассказали о состоянии звезды «Интернов» Ильина
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака