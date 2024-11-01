Что там с формами? Жена Соколовского прокомментировала фигуру Дакоты

Певица поддерживает отношения с новой семьей бывшего.

Жена певца Влада Соколовского прокомментировала фигуру его экс-супруги певицы Риты Дакоты. Об этом сообщила сама артистка, опубликовав скриншот переписки на своей странице в социальной сети.

Ангелина Суркова, вторая жена музыканта, похвалила формы Дакоты.

«Я вижу только красивую грудь», — написала она.

Рита на это ответила, что там должен быть еще красивый закат. Суркова прелести природы так и не нашла, но пообещала проконтролировать состояние зубов Мии, дочери Соколовского и Дакоты. Девочка гостит у папы, который по словам его бывшей супруги, обязательно забудет про «зубную фею». Поэтому эти обязанности возлагается на жену исполнителя.

Меж тем, Рита Дакота гордится, что поддерживает отношения с семьей своего экс-возлюбленного. И в этот раз не упустила возможность похвастаться дружбой с Сурковой.

«Высокие отношения с женой бывшего мужа», — подписала скриншот певица.

Ранее 5-tv.ru писал Дакота осудила поведение Natan после измены жене.