Что там с формами? Жена Соколовского прокомментировала фигуру Дакоты

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Жена певца Влада Соколовского прокомментировала фигуру его экс-супруги Дакоты

Что там с формами? Жена Соколовского прокомментировала фигуру Дакоты

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица поддерживает отношения с новой семьей бывшего.

Жена певца Влада Соколовского прокомментировала фигуру его экс-супруги певицы Риты Дакоты. Об этом сообщила сама артистка, опубликовав скриншот переписки на своей странице в социальной сети.

Ангелина Суркова, вторая жена музыканта, похвалила формы Дакоты.

«Я вижу только красивую грудь», — написала она.

Рита на это ответила, что там должен быть еще красивый закат. Суркова прелести природы так и не нашла, но пообещала проконтролировать состояние зубов Мии, дочери Соколовского и Дакоты. Девочка гостит у папы, который по словам его бывшей супруги, обязательно забудет про «зубную фею». Поэтому эти обязанности возлагается на жену исполнителя.

Меж тем, Рита Дакота гордится, что поддерживает отношения с семьей своего экс-возлюбленного. И в этот раз не упустила возможность похвастаться дружбой с Сурковой.

«Высокие отношения с женой бывшего мужа», — подписала скриншот певица.

Ранее 5-tv.ru писал Дакота осудила поведение Natan после измены жене.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.02
-0.03 105.52
0.30
Улыбайтесь и сияйте: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября

Последние новости

5:16
В Челябинске задержали «гадалку», которая наживалась на фейковом снятии порчи
5:00
Улыбайтесь и сияйте: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября
4:48
Бурунов, Бузова, Боня: сколько звезды зарабатывают за появление на мероприятиях
4:42
Житель Брянска пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому
4:32
Что там с формами? Жена Соколовского прокомментировала фигуру Дакоты
4:16
В Москве открылась выставка «Кукрыниксы»

Сейчас читают

Ветеринар сделала тревожное обращение после смерти самого известного кота страны
Лингво-фонескопическую экспертизу проведут по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака